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قديروف: ما يجري في غزة إبادة جماعية للمسلمين الفلسطينيين

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قديروف: ما يجري في غزة إبادة جماعية للمسلمين الفلسطينيين
Legion-Media
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قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن الأحداث المأساوية في قطاع غزة هي إبادة جماعية صريحة للفلسطينيين المسلمين.

وكتب قديروف على قناة "تلغرام": "لا يمكن أن نغلق أعيننا عن الأحداث المأساوية والمفجعة التي تجري في قطاع غزة".

وأضاف: "بمشاهدتنا لهذه اللقطات على الشاشات، كل واحد منا أصبح شاهدا على جريمة الإبادة الجماعية السافرة التي يتعرض لها الفلسطينيون المسلمون".

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ووصف قديروف الساسة والمسؤولين في عدد من الدول الغربية بالمجرمين والمنافقين، الداعمين لـ “عبدة الشيطان والنازيين في أوكرانيا”.

وختم قديروف بالقول: "لهذا السبب كم نحن سعداء بمحاربتهم في إطار العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: ريا نوفوستي

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