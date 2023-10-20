قديروف: ما يجري في غزة إبادة جماعية للمسلمين الفلسطينيين

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن الأحداث المأساوية في قطاع غزة هي إبادة جماعية صريحة للفلسطينيين المسلمين.

وكتب قديروف على قناة "تلغرام": "لا يمكن أن نغلق أعيننا عن الأحداث المأساوية والمفجعة التي تجري في قطاع غزة".

وأضاف: "بمشاهدتنا لهذه اللقطات على الشاشات، كل واحد منا أصبح شاهدا على جريمة الإبادة الجماعية السافرة التي يتعرض لها الفلسطينيون المسلمون".

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ووصف قديروف الساسة والمسؤولين في عدد من الدول الغربية بالمجرمين والمنافقين، الداعمين لـ “عبدة الشيطان والنازيين في أوكرانيا”.

وختم قديروف بالقول: "لهذا السبب كم نحن سعداء بمحاربتهم في إطار العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: ريا نوفوستي