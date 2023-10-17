قديروف يدعو لصلاة جماعة لدعم فلسطين

دعا الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، لصلاة جماعة دعما لفلسطين.

وكتب قديروف عبر قناته على تليغرام: "أدعو جميع المسلمين إلى الانضمام إلينا وزيارة مساجد مناطقهم لأداء الصلاة، وإظهار الدعم لفلسطين".

مضيفا: "لا تنسوا أن الروح هي أقوى سلاح للمؤمن، لذلك دعونا نسأل الله بصدق أن يحمي شعب فلسطين".

ووفقا لقديروف، شارك آلاف المسلمين في الصلاة في جميع مساجد الشيشان لدعم الشعب الفلسطيني والمقاتلين المشاركين في عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف: "إن مسلمي الشيشان يراقبون بألم عميق وأسف شديد الأحداث المأساوية في قطاع غزة، كما أننا نتعاطف بصدق مع جنودنا في أوكرانيا ونؤمن بانتصارهم في القتال ضد أتباع إبليس، لذلك، قرر مسلمو الشيشان التجمع بانتظام من أجل صلاة الجماعة في جميع المساجد".

المصدر: RT