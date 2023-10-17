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الحرب على غزة في يومها الحادي عشر لحظة بلحظة... استمرار القصف على غزة ومباحثات لحل الأزمة الإنسانية

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الحرب على غزة في يومها الحادي عشر لحظة بلحظة... استمرار القصف على غزة ومباحثات لحل الأزمة الإنسانية
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دخلت الحرب على غزة يومها الحادي عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره.

يتبع..

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