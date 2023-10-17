الرئيس الفلسطيني: ما جرى الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة لا يمكن السكوت عليها ولن تمر دون محاسبة

الرئيس الفلسطيني إن ما جرى الليلة في المستشفى المعمداني فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة لا يمكن السكوت عليها ولن تمر دون محاسبة.

وقال عباس في خطاب بعد عودته إلى رام الله، إن قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني في غزة "جريمة لا تغتفر".

وأضاف "اتفقت مع لأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وطالب عباس بـ"محاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.. العدوان على شعبنا يجب أن يتوقف".

وتابع "لن نسمح بنكبة جديدة ولن نقبل أن يهجر شعبنا مرة أخرى".

وقال "لن نقبل إطلاقا أي كلام غير وقف الحرب".

ودعا عباس الشعب الفلسطيني "إلى الوحدة والتلاحم في هذه اللحظة الخطيرة.. المخطط الإسرائيلي للتهجير لن يمر وسنتصدى له.. لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد بترحيلنا كما وقع في الماضي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المستشفى المعمداني في غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة المئات.

المصدر: RT