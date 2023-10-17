"كل دقيقة غارة".. إسرائيل تشن الآن هجوما كبيرا على قطاع غزة ومئات القتلى والجرحى منذ ساعات الصباح

يشهد قطاع غزة الآن هجوما ضخما وعنيفا من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي يتركز على مناطق شمال وشرق القطاع، مخلفا مئات القتلى والجرحى.

وتتعرض مدينة رفح جنوبي القطاع إلى هجوم هو الأكبر منذ بدء الحرب، حيث تجاوز عدد القتلى 107 فلسطينيا وإصابة عدد كبير منذ صباح اليوم في حصيلة غير نهائية وقابلة للزيادة في كل لحظة.

وتشهد جميع مناطق قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها غارات إسرائيلية عنيفة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لقى نحو 3 آلاف شخص قتلوا منذ بدء الحرب على القطاع، فيما أصيب أكثر من 12 ألف أخرين.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، تتركز سلسلة غارات الجيش الإسرائيلي المتواصلة على حي الشجاعية وحي الزيتون شرق مدينة غزة، ومدينة بيت لاهيا والشيخ زايد وجباليا في شمال قطاع غزة.

هذا وأعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تصفية أحد كبار أعضاء منظمة حماس الذي كان قائد لواء المعسكر المركزي في قطاع غزة أيمن نوفل"، و"اغتيال رئيس مجلس شورى حركة "حماس" أسامة المزيني، في غزة خلال ساعات مساء الإثنين".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006

المصدر: RT