تقارير تتنبأ بموعد الهجوم البري الإسرائيلي على غزة

كشفت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي قد يبدأ هجومه البري على قطاع غزة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتظرة إلى إسرائيل غدا الأربعاء.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إنه "من غير المرجح أن تريد إسرائيل أن يشهد الرئيس الأمريكي هجوما بريا خلال زيارته"، مشيرة إلى أن الأدلة تتزايد على أن "الهجوم البري المتوقع، لن يحصل على الضوء الأخضر، إلا بعد مغادرة بايدن لإسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن الرئيس بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء.

فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيتوجه من إسرائيل إلى عمّان، لإجراء محادثات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بايدن إن هدف زيارته هو "التضامن مع إسرائيل في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه حماس".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.