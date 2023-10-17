مراسلتنا: قمة رباعية في عمان غدا الأربعاء تضم ملك الأردن والرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني

أفادت مراسلة RT بأن ملك الأردن عبدالله الثاني، سيستضيف، يوم غد الأربعاء، الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، وسيتم عقد قمة رباعية في العاصمة عمان.

وأفادت وكالة "بترا" الأردنية بأن الملك عبدالله الثاني، سيستقبل يوم غد الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، على أن يعقد لقاءات منفصلة معهم.

وذكرت أن الملك سيستضيف قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني. كما يستضيف قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

وفي السياق، أفاد منير الجاغوب القيادي في حركة "فتح" بأن "مروحيات أردنية ستصل إلى رام الله، وسيغادر على متنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن لعقد اجتماعات عاجلة مع القادة العرب من جهة ومسؤولين أمريكيين كبار من جهة أخرى تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي".

وقال إن "الوفد الفلسطيني يتكون من أمين سر التنفيذية حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، والمستشار مجدي الخالدي".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

المصدر: RT