بايدن يعلن هدف زيارته إلى إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور إسرائيل يوم غد الأربعاء "للتضامن معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه "حماس".

وكتب بايدن في منشور عبر حسابه على منصة X: "سأتوجه يوم الأربعاء إلى إسرائيل للوقوف تضامنا معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه "حماس". وسأغادر بعد ذلك إلى الأردن للوقوف على الاحتياجات الإنسانية الماسة، والاجتماع بالقادة، والتوضيح أن "حماس" لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

On Wednesday, I'll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas's brutal terrorist attack.



I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination. — President Biden (@POTUS) October 17, 2023

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن فجر اليوم الثلاثاء أن بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها.

ودافع بايدن في مقابلة قبل أيام مع قناة cbs عن قيام إسرائيل بقتل وجرح وتشريد آلاف المدنيين الفلسطينيين ردا على عملية "طوفان الأقصى"، زاعما أن "هناك فرقا جوهريا... فإسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في أعمال همجية لا تقل أهمية عن المحرقة... ولذلك أعتقد أن على إسرائيل أن ترد... عليهم أن يلاحقوا حماس".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل "لها أهمية استراتيجية للشرق الأوسط بأكمله، ومهم التأثير الذي يترتب عن حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب".

وهدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه إذا "استمر النظام الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، فإن أي عمل ممكن".

المصدر: RT