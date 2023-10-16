قناة 13 الإسرائيلية: بايدن سيهبط في الأردن لاعتبارات أمنية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل الأربعاء

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيهبط في الأردن لاعتبارات أمنية، ومن هناك سينطلق إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى دعوة لزيارة إسرائيل إلا أنه لم يتم الإعلان عن موعد الزيارة بعد.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد يصل بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء، فيما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لشبكة CNN: "كانت هناك دعوة لزيارة إسرائيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن مرة أخرى، في الوقت الحالي، لا يوجد شيء يمكن الإبلاغ عنه بشأن الزيارة".

وأضاف كيربي: "لقد زار بايدن إسرائيل عدة مرات، وليس لدي شك في أنه سيذهب مرة أخرى، فهو يعلم أن هذا وقت حرج بالنسبة لدولة إسرائيل وبالنسبة للشعب الإسرائيلي". وتابع كيربي أن بايدن ألغى زيارة كان من المقرر إجراؤها إلى ولاية كولورادو الاثنين "للتركيز على ما يجري بين إسرائيل و(حماس)".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي عاد يوم الاثنين إلى إسرائيل، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، بعد جولة عربية سعى خلالها لحشد تأييد ضد حركة "حماس" والبحث عن سبل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر الهجوم الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المستمر إلى 2808 قتلى وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT