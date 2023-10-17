حسين الشيخ يعلن عودة الرئيس الفلسطيني إلى رام الله الليلة دون حضور القمة الرباعية مع بايدن

أعلن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس، قرر العودة إلى رام الله الليلة دون حضور القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة يوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك فور بلوغه خبر قصف مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل.

وكان من المقرر أن يستقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، يوم غد الأربعاء، كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

هذا والتقى محمود عباس، يوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف التصعيد، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وجرى التشديد من الجانبين الفلسطيني والأمريكي على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

كما أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل قتلو، وأصيب العشرات بعد أن تعرضت إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

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المصدر: RT