قتلى في قصف إسرائيلي لمدرسة بقطاع غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب العشرات بعد أن تعرضت إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ"الأونروا": "هذا أمر شائن، ويظهر مرة أخرى تجاهلا صارخا لحياة المدنيين.. لم يعد هناك مكان آمن في غزة، ولا حتى مرافق الأونروا".

"لم يعد هناك مكان آمن في #غزة بعد الآن، ولا حتى منشآت الأونروا".



وكالة الأونروا تؤكد مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة العشرات جراء قصف طال مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة. https://t.co/WeLaZoJVUZ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 17, 2023

وأشار لازاريني إلى أن "الأونروا توفر إحداثيات مرافقها للأطراف المعنية على أساس يومي"، مضيفا أن "ما لا يقل عن 4000 شخص في المدرسة المعنية، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

وأضاف: "قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بعد ظهر اليوم، عندما قُصفت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين بالمنطقة الوسطى بغزة".

وتابع: "أُصيب العشرات (بمن فيهم موظفو الأونروا)، ولحقت أضرار هيكلية جسيمة بالمدرسة.. ومن المرجح أن تكون الأرقام (الخاصة بالضحايا) أعلى".

وأفاد لازاريني بأن "المدرسة تعرضت للقصف خلال الغارات الجوية والقصف الجوي الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة".

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين نحو 3 آلاف، والجرحى 12500، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

هذا وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، اليوم، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

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المصدر: RT