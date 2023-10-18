جو بايدن يصدر بيانا حول ضرب المستشفى في غزة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "حزنه" لسقوط الضحايا في الضربة على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مضيفا أنه وجه فريقه الأمني بجمع المعلومات حول ما حدث.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: "أنا غاضب وحزين للغاية على الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة، والخسائر الرهيبة في الأرواح التي تسبب بها".

وأضاف بايدن: "فور اطلاعي على الأخبار تحدثت مع الملك الأردني عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووجهت فريقي للأمن القومي بمواصلة جمع المعلومات بشأن ما حدث تحديدا".

وأكد أن "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه إلى جانب حماية حياة المدنيين أثناء النزاع، ونحن نحزن لنزلاء المستشفى والكوادر الطبية وغيرها من الأبرياء الذين قتلوا أو أصيبوا جراء هذه المأساة".

يذكر أن السلطات في قطاع غزة أعلنت عن توجيه إسرائيل ضربة إلى المستشفى الأهلي المعمداني، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، نسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال.

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة، مشيرة إلى أن الانفجار ناجم عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة من قبل "الجهاد الإسلامي"، الذي نفى بدوره صحة التصريحات الإسرائيلية واتهم إسرائيل "بفبركة أكاذيب".

المصدر: RT