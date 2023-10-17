وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي إلى إسرائيل

وصل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مايكل كورولا اليوم إلى تل أبيب، للقاء قيادة الجيش الاسرائيلي.

وكتب الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "مايكل كورولا قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي سيلتقي قادة الجيش ووزير الدفاع غالانت خلال زيارته التي بدأت إلى إسرائيل".

وأضاف البيان: "الزيارة خلال الحرب، تؤكد قوة الارتباط والمصير المشترك للدول بشكل عام، وللجيش الإسرائيلي مع جيش الولايات المتحدة بشكل خاص".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2879 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار.

وسبق ذلك أن أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرت "جيرالد ر. فورد" إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل.

وأكد البنتاغون أن الولايات المتحدة ستزود الجيش الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية في أسرع وقت تشمل الذخائر، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات ستبدأ بالتحرك اليوم وستصل خلال أيام.

المصدر: RT