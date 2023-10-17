العاهل الأردني أمام قادة الجيش: مستعدون لحماية الحدود ودعم صمود الشعب الفلسطيني

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من قيادة الجيش، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستحمي حدودها و"ستدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم" بكل إمكانياتها.

وأكد الملك خلال ترؤسه اجتماعا بالقيادة العامة للقوات المسلحة "رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية"، وفق ما نقلته وكالة "بترا" الرسمية.

وشدد الملك على أن "ملف التهجير خط أحمر"، منوها إلى حديثه الواضح بهذا الصدد خلال زيارته إلى برلين صباح اليوم.

ونبّه العاهل الأردني في الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرا المخابرات العامة والأمن العام، إلى أن الأردن سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته قائلا "لن نسمح بموجات لجوء جديدة".

ولفت الملك إلى أن جولته الأوروبية هدفت إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، والتأكيد على "موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية".

وجدد الملك التأكيد أنه "لا بديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، ويجب أن يدرك العالم والقوى الدولية جذور هذا الصراع وخطورة ما يجري في القطاع"، مشددا على أن "الخروج من دوامة العنف يكمن بالتهدئة الشاملة والعودة إلى العملية السياسية".

المصدر: RT + "بترا"