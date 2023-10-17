الرئاسة السورية تصدر بيانا بخصوص المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني في غزة

أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن أكثر من 500 قتيل.

وجاء في البيان: "إن ما أقدمت عليه قوات الإجرام الصهيونية في عدوانها على مستشفى المعمداني بقطاع غزة يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الانسانية في العصر الحديث، وأكثرها دمويةً".

وتابع البيان: "إن الجمهورية العربية السورية تعتبر هذه المجزرة بحق مئات الأبرياء في غزة عملاً وحشياً يعبّر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل".

وأضاف: "إن هذه الجريمة الشنيعة لتذكرنا إلا بجرائم هذا الكيان الذي قام وتأسس على المجازر، وتعكس صورة صارخة لاستمرار نهج العصابات التي أنشأت الكيان الصهيوني المجرم".

وختم البيان: "إن الجمهورية العربية السورية تحمّل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذه المجزرة وغيرها من المجازر، لكونها شريكة للكيان الصهيوني في كل عمليات القتل المنظم ضد الشعب الفلسطيني".

المصدر: RT