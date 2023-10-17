مفتي مصر يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة ويطالب عقلاء العالم بالتدخل

أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، ما قام به الجيش الإسرائيلي من قصف لمستشفى المعمداني في غزة، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء.

وقال علام: "إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت من المجتمع الدولي".

وطالب عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، "أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة".

كما أصدرت الخارجية المصرية مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن أكثر من 500 قتيل (وفق مسؤول بوزارة الصحة في غزة).

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

المصدر: RT