اسكتلندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من غزة

أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف، اليوم الثلاثاء، أن اسكتلندا مستعدة لتوفير اللجوء الإنساني للاجئين من قطاع غزة وتزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة.

وقال يوسف: "أدعو حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءين عاجلين، أولا، أن تبدأ على الفور العمل على إنشاء خطة إعادة توطين اللاجئين لسكان غزة، واسكتلندا مستعدة لتصبح أول دولة في المملكة المتحدة توفر الأمن والمأوى لأولئك الذين وقعوا تحت هذه الهجمات الرهيبة"، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

ودعا يوسف إلى تنظيم إجلاء المدنيين الجرحى من قطاع غزة، معلنا عن استعداد اسكتلندا "للعب هذا الدور" وتوفير مستشفياتها لتقديم الرعاية الطبية للضحايا.

وأشار إلى أن صهره يعمل طبيبا في قطاع غزة، وأكد له النقص الكبير في الأدوية في المستشفيات، ولهذا السبب يتعين على الأطباء اتخاذ قرارات صعبة.

المصدر: سكاي نيوز