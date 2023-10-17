الرئيس الفلسطيني يلتقي بلينكن في العاصمة الأردنية عمان

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف التصعيد، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

كما جرى التشديد من الجانبين الفلسطيني والأمريكي على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد الرئيس عباس، أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاجتماع القمة الذي سيتم عقده غدا بين الرئيسين الفلسطيني والأمريكي.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

كما أعلن الرئيس محمود عباس مساء اليوم "الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعبنا".

هذا وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

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المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية