خامنئي: "إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد إيقاف المسلمين وقوى المقاومة"

حذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أنه في حال استمرت "جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد إيقاف المسلمين وقوى المقاومة".

وأكد خامنئي أنه "يجب محاكمة الحكومة الصهيونية الغاصبة".

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وأضاف: "العديد من المعلومات تفيد بأن الأمريكيين يديرون السياسة الحالية خلال الأسبوع الماضي داخل الكيان الصهيوني، إن الأعمال التي تتم هي سياستهم".

ودعا إلى وقف "القصف فورا": "الأمة الإسلامية غاضبة جدا، علائم ذلك تشاهدونها في تجمعات المسلمين وغير المسلمين في الدول الإسلامية والأوروبية والغربية".

وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة أجراها معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، بأنه في حال حاولت تل أبيب تعويض فشلها بمواصلة جرائمها فإن "أبعاد التطورات ستتسع"، وأن "تصرفات الكيان الصهيوني تذكر بسلوك النازيين".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

المصدر: إرنا +RT