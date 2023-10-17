توقف مستشفيين إضافيين عن العمل في غزة جراء قصف الطيران الإسرائيلي

أعلنت الصحة الفلسطينية عن تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، والمستشفى الميداني الإماراتي هناك بقصف الجيش الإسرائيلي لمدخل مستشفى غزة على طريق صلاح الدين.

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وسبق للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة وأعلن أن بعض الأقسام والخدمات بمستشفى الصداقة التركي توقفت عن العمل، وهو مستشفى الأورام التخصصي الوحيد في قطاع غزة، ما يهدد حياة المئات من مرضى الأورام.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "الساعات القادمة ستشهد توقف المزيد من خدمات المستشفيات والمرافق الصحية قسريا بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية فيها".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2879 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.



المصدر: RT