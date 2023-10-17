"بوتين يمنع الحرب في المنطقة".. خبير يعلق لـRT على دور الرئيس الروسي في إنهاء حرب غزة

تحدث الخبير المصري وأستاذ العلاقات الدولية حامد فارس لـRT، عن دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء حرب غزة، ووقف الأزمة الحالية في فلسطين.

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وقال: "لا أحد يستطيع أن ينكر مساعي روسيا والرئيس بوتين للعمل على فرض التهدئة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة أن الأوضاع قد وصلت إلى مرحلة ما قبل الانفجار الإقليمي وانتقال الصراع خارج الأراضي الفلسطينية ليتحول إلى حرب إقليمية".

وتابع: "وهذا ما حذر منه مرارا وتكرارا الرئيس بوتين من خلال دور ريادي ومحوري للعمل على خفض التصعيد وعودة الأمور إلى طبيعتها وخلق فرص سلام جديدة لإنهاء هذه الحرب المشتعلة، خاصة أن روسيا تؤمن بمبدأ حل الدولتين".

وأشار إلى أن التحركات الروسية الأخيرة بعد تجدد الصراع يظهر وجود رغبة وإرادة سياسية روسية للتعاون مع شركائها الدوليين في المنطقة العربية لإنهاء هذا الصراع للأبد وبدلا من جعل الصراع مجمدت وراكدت وليس له أي أفق سياسي في ظل أن الولايات المتحدة فقدت مصدقيتها في الشرق الأوسط كوسيط مقبول من الأطراف الفاعلة في هذه القضية وبالأخص الطرف الفلسطيني الذي أصبح ينظر إلى الولايات المتحدة باعتباره طرف منحاز لإسرائيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى أمس الاثنين عددا من المحادثات الهاتفية مع نظرائه من الشرق الأوسط، وسيجري المزيد من الاتصالات في وقت لاحق لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة ما خلف مئات القتلى والجرحى، وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم