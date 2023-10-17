"حرب أكتوبر ليست آخر حروبنا مع إسرائيل".. مطالب في مصر بإلغاء اتفاقية السلام

طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع" المصري برفع علم فلسطين بجوار علم مصر في مجلس النواب.

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وقال مغاوري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم التي ألقاها أثناء ارتداءه الكوفية الفلسطينية "لقد وُزع علينا علم مصر في المجلس"، وأضاف "أناشاد مجلسنا أن يرفع علم فلسطين بجوارعلم مصر على مجلس نواب مصر".

وطالب مغاوري بالغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى إلغاء رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس، معاهدة 1936 التي سبق وعقدها مع الانجليز ثم ألغاها لاحقًا.

وقال مغاوري: "إذا كنا وقعنا الاتفاقية في ظروف وحيثيات نقدرها جميعا في ظل المخاطر وانعدام السلام وسقوط مقولة إن حرب أكتوبر آخر الحروب، نطالب مجلسنا بإعادة النظر بالاتفافية تمهيدا لإلغائها لأن الكيان الصهيوني لم يلتزم بها ويهدد أمن وسلامة مصر".

كما انتقد مغاوري بيان الجامعة العربية واعتبره يساوي بين القاتل والمقتول، وقال "اسحبوا البيان واتخذوا مزيدًا من الإجراءات لمنع الجريمة والمعركة الصهيونية".

كما أكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية وتوصيل الرسائل لبرلمانات العالم.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم