وسائل إعلام: زيارة بايدن لإسرائيل الأربعاء ستستغرق 5 ساعات

أفاد موقع Arutz Sheva الإسرائيلي بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل يوم غد الأربعاء، ستستغرق 5 ساعات.

وأضاف الموقع أن بايدن سيصل إلى إسرائيل في الساعة العاشرة صباحا، ويغادر الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم بالتوقيت المحلي.

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وأشار إلى أن برنامج الرئيس الأمريكي يتضمن اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوغ وممثلي عائلات الرهائن الذين اختطفهم مقاتلو "حماس".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد زار إسرائيل مرتين، كما زارها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي