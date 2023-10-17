مراسلنا: المئات يتجمعون وسط بغداد تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة

أفاد مراسل RT في العراق، مساء يوم الثلاثاء، بأن المئات من المواطنين تجمعوا وسط العاصمة تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

وذكر مراسلنا، أن المئات تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد، ورفعوا شعارات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف أن "السلطات العراقية أغلقت محيط ساحة التحرير تحسبا لأي تطورات قد تحدث".

كما أشار مراسلنا، إلى أن أعداد المحتجين في تزايد مع وجود دعوات بالخروج إلى الشوارع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وارتكبت القوات الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن قتل وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد قصفها مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة.

وتتوالى ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالقصف الإسرائيلي الهمجي على مستشفى المعمداني في غزة، والذي ذهب ضحيته مئات القتلى والجرحى.

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المصدر: RT