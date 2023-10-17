الخارجية الفرنسية تعلن مقتل 21 مواطنا فرنسيا في إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن 21 مواطنا فرنسيا قتلوا في إسرائيل منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وجاء في البيان: "تأسف فرنسا للوفاة المأساوية لاثنين آخرين من مواطنيها، ما يجعل حصيلة القتلى لهجمات حماس "الإرهابية" ضد إسرائيل 21 ضحية".

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وتابع البيان أن 11 شخصا آخرين لا يزالوا في عداد المفقودين، و"بعضهم في الأسر، وهو حال إحدى المواطنات التي نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن دناءة "حماس".

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن 11 رحلة إجلاء مكنت من إجلاء أكثر من 2700 مواطن من إسرائيل، ومن المقرر أن تكون هناك 3 رحلات أخرى اليوم الثلاثاء، على أن تغادر الرحلة الأخيرة يوم غد 18 أكتوبر.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي