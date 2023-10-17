الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع (فيديو)

أفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف خراج بلدات عيتا الشعب ورميش وعلما الشعب جنوبي لبنان، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدروع من هناك على هدف للجيش الإسرائيلي.

وذكر مراسلنا أن القصف الإسرائيلي طال محيط بلدة عيترون، مبينا أن القصف المدفعي يترافق مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القرى الحدودية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قبل قليل تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه موقع الجيش بالقرب من بلدة مرغاليوت على الحدود اللبنانية، وإطلاق النار من أسلحة خفيفة باتجاه عدد من النقاط في محيط السياج الحدودي".

وأضاف: "الجيش يرد حاليا بإطلاق نار المدفعية باتجاه مصادر النيران".

לפני זמן קצר בוצע ירי נ״ט לעבר מוצב צה"ל סמוך למרגליות בגבול לבנון, בנוסף בוצע ירי מנשק קל לעבר מספר נקודות על גדר הגבול.



צה"ל מגיב כעת בירי ארטילרי לעבר מקורות הירי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

وذكرت قناة "المنار" أن حريقا اندلع في أحد الأهداف بكتيبة المدرعات في ثكنة راميم قرب وادي هونين.

🔴 مراسل المنار :

حريق من أحد الأهداف في كتيبة المدرعات في ثكنة راميم قرب وادي #هونين

والعدو قصف الوادي في ظل إطلاق العدو لرشقات غزيرة في محيط مواقعه pic.twitter.com/MWpS6n3Ghi — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 17, 2023

وفي وقت لاحق أفد الجيش الإسرائيلي بأن "قذيفتين مضادتين للدروع أطلقتا بالقرب من كيبوتس يفتاح على الحدود اللبنانية بالاضافة إلى إطلاق نار من أسلحة خفيفة نحو مواقع عسكرية على الحدود"، مؤكدا أن "قوات جيش الدفاع ترد بقصف مدفعي والدبابات نحو مواقع عسكرية لحزب الله. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

שני שיגורי נ"ט בוצעו לפני זמן קצר סמוך לקיבוץ יפתח וירי מנשק קל בוצע לעבר מספר מוצבי צה"ל בגבול לבנון. כוחות צה"ל מגיבים בירי טנקים וארטילריה לעבר עמדות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. אין נפגעים לכוחותינו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود.

وردا على ذلك، استهدف "حزب الله" أحد الأهداف العسكرية في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف المنطقة التي أطلقت منها القذيفة المضادة للدروع باتجاه بلدة المطلة على الحدود اللبنانية.

🔴 مراسل المنار :



توقف القصف الصهيوني الذي طاول مرج كفركلا وسهل الخيام وتلة الحمامص ومحيط منطقة "العزية" غربي بلدة كفركلا . pic.twitter.com/GYjh9aoCNU — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 17, 2023

وكانت السلطات الإسرائيلية طلبت صباح اليوم من سكان مستوطنة المطلة بالبقاء في ملاجئهم، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقوطه في البلدة، مما أدى إلى وقوع إصابتين بحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية.

هذا وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، "كل من يحاول اختراق الأراضي الإسرائيلية من أنه سيقتل على السياج"، مشددا على "أننا في حالة يقظة ويقظة عالية في الشمال. وإذا ارتكب حزب الله خطأ جسيما، فسنرد بقوة كبيرة".

يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.

المصدر: RT