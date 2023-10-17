الجيش الإسرائيلي يقصف تلة في لبنان بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه مستوطنة المطلة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو مستعمرة المطلة. وقد رد الجيش بقصف تلة الحمامص، المقابلة للمستوطنة الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو المطلة.

התקבל דיווח על ירי לעבר מטולה בגבול לבנון, פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

وبحسب المعلومات فإن "حزب الله" استهدف أحد الأهداف العسكرية في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه.

وذكرت قناة المنار اللبنانية أنه تم قصف هدف داخل مستعمرة "المطلة" مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يقصف تلة الحمامص مقابل المستوطنة المطلة.

بالفيديو | استهداف داخل مستعمرة "المطلة" مقابل بلدة ⁧ كفركلا #جنوب_لبنان⁩ واندلاع النيران بأحد الأهداف pic.twitter.com/7bMzXeLPKO — قناة المنار (@TVManar1) October 17, 2023

عاجل | مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني عنيف على تلة الحمامص وسهل الخيام ومرج كفركلا #جنوب_لبنان مقابل مستعمرة الملطة pic.twitter.com/6PATP2wUrb — قناة المنار (@TVManar1) October 17, 2023

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في منشور على منصة X، تم حذفه لاحقا إن القذيفة التي أطلقت من لبنان على المطلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح متوسطة.

وأفادت قناة i24 news الإسرائيلية بأنه "صدرت تعليمات لسكان المطلة بالبقاء في ملاجئهم، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقوطه في البلدة".

🔴Fighting on the Israel-Lebanon border:



Residents of Metulla have been instructed to stay in their shelters, as an anti-tank missile was reportedly launched from Lebanon and landed in the Israeli town



In addition, Hezbollah claims to have fired 17 mortar shells toward the area pic.twitter.com/l6KSLQTCVS — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 17, 2023

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي رسالة "عاجلة" إلى الدول اللبنانية، وجاء فيها: "نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال. إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدا. يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل مخربي داعش في غزة".

#عاجل رسالة الى الدولة اللبنانية: نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال. إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدًّا. يجب على دولة لبنان ان تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل مخربي داعش في غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود.

وشهدت الحدود مساء يوم أمس الاثنين تصعيدا، حيث أعلن "حزب الله" استهداف "خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".

كما أعلن مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وإصابتها بشكل مباشرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة لـ "حزب الله.

يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.

المصدر: RT