الجيش الإسرائيلي يعلن قتله مسلحين خلال محاولتهم التسلل من لبنان (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "عناصره هاجموا مجموعة مكونة من 4 إرهابيين حاولت زرع عبوة ناسفة بالقرب من كيبوتس هانيتا على الحدود اللبنانية".

وذكر أنه "تم إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود"، معلنا "قتلنا4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة بعد اقترابهم من الحدود".

وذكرت قناة mtv اللبنانية أن "الجيش الإسرائيلي اشتبك في علما الشغب مع مجموعة حاولت زرع عبوة ناسفة عند مستوطنة حانيتا المواجهة لعلما الشعب، ومعلومات متضاربة عن وقوع إصابات ضمن المجموعة".

يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.

وشهدت الحدود مساء يوم الاثنين تصعيدا، حيث أعلن "حزب الله" استهداف "خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".

كما أعلن مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وإصابتها بشكل مباشرة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة لـ "حزب الله.

المصدر: ynet + RT