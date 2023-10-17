شاهد عيان يروي تفاصيل قصف مستشفى المعمداني في غزة (فيديو)

أكد شاهد عيان أنه لحظة استهداف مستشفى المعمداني في غزة كان في داخلها نحو 5 آلاف شخص.

وأكد أنه تواجد في المستشفى لحظة القصف في زيارة مع عائلته لخاله المصاب، وأدى القصف إلى إصابة أخيه ووالده.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

وبحسب مراسلنا، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

المصدر: RT