صحفيون فلسطينيون يشيعون زميلا لهم في غزة (صور)

شيع صحفيون فلسطينيون اليوم الثلاثاء جثمان زميلهم محمد بعلوشة الذي قتل بقصف الطيران الإسرائيلي لمنزله شمالي غزة.

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وكان بعلوشة الملقب "أبو جميل"، يعمل في مكتب قطاع غزة بقناة "فلسطين اليوم"، وقتل هو وأفراد عائلته في منزلهم بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة إثر قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشف بيان لـ"منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" عن ارتفاع عدد الإعلاميين الذي قتلوا منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" إلى 13.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2879 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

RT سائد السويركي

RT سائد السويركي

RT سائد السويركي

المصدر: RT