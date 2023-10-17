إعلام لبناني: قصف مدفعي إسرائيلي مكثف في محيط عيتا الشعب الحدودية عقب استهداف حزب الله ثكنة "برانيت"

أفادت وسائل إعلام في لبنان اليوم الثلاثاء بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف بشكل مكثف محيط منطقة عيتا الشعب الحدودية جنوبي لبنان بعد استهداف ثكنة برانيت من قبل "حزب الله".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع وآليات إسرائيلية عديدة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح، حيث قال في آخر بيان له: "قامت مجموعة الشهيدين محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي في ‏المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم بتاريخ 17 أكتوبر 2023 باستهداف ‏تجمع لجنود الإحتلال في ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعت عددا ‏من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".

هذا وأفادت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأنها تتعامل حاليا مع مكان سقوط قذائف صاروخية في قطاع كريات شمونة بالمدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "تتعامل الشرطة حاليا مع مكان سقوط قذائف صاروخية في قطاع كريات شمونة بالمدينة دون وقوع أضرار في الممتلكات أو وقوع إصابات".

وأضافت: "قامت الشرطة وعناصر من شرطة المنطقة الشمالية الآن بعزل مكان الحادث ويبحثون عن بقايا إضافية لإزالة المزيد من المخاطر على الجمهور".

ودعت السكان إلى "البقاء في المناطق المحمية، وتجنب الوصول إلى الساحات وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على مواد متفجرة، والإبلاغ عن ذلك دون تأخير".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا كبيرا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد عدد من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT