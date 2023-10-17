ماكرون يحدد شروط زيارته منطقة الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة، وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها".

ودعا ماكرون إلى "الإفراج دون قيد أو شرط" عن ميا شيم، الرهينة الفرنسية - الإسرائيلية التي ظهرت في فيديو نشرته الحركة، معتبرا أنه "أمر مخز أن نأخذ الأبرياء كرهائن ونظهرهم بهذه الطريقة البغيضة".

وشدد على أن فرنسا "تعمل مع شركائها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الذين تحتجزهم حماس".

وبثت حركة "حماس"، مساء الاثنين، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، مقطع فيديو تظهر فيه شابة تتحدث العبرية.

وفي الفيديو، وهو أول فيديو تنشره "حماس" لرهينة تتحدث من الأسر، تقول المرأة إنها محتجزة في غزة، وتتلقى معاملة جيدة وتناشد إطلاق سراحها.

مجاهدو كتائب القسام يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة #طوفان_الأقصىpic.twitter.com/tbx13Hkzit — عزام حنشل🇵🇸♥🇾🇪 (@Az2am1) October 16, 2023

وذكر موقع ynet الإسرائيلي أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إسرائيل في الأيام المقبلة.

وكان ماكرون حذر، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من "أي تصعيد أو توسيع للنزاع" بين إسرائيل وحماس "خاصة في لبنان"، معتبرا أنه من حق إسرائيل قصف "حماس" وغيرها.

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، سيصلان اليوم إلى إسرائيل، بينا سيصل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد الأربعاء، في زيارة قال إنها تهدف إلى التضامن مع إسرائيل "في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه حماس".

وقد أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.

اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل "لها أهمية استراتيجية للشرق الأوسط بأكمله، ومهم التأثير الذي يترتب عن حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب".

المصدر: "أ ف ب" + RT