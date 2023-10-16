خالد مشعل: لدينا أسرى من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة  الإسرائيلية 

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل يوم الاثنين إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".

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وفي تصريحات لـ"التلفزيون العربي"، أوضح مشعل أنّ لدى حماس ما يكفي من الجنود الإسرائيليين الأسرى لإجراء عملية تبادل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن بينهم جنودا من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة.

كما أكد رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل أن المقاومة الفلسطينية مستعدة لمواجهة كافة السيناريوهات لأي عمل عسكري، بما في ذلك الزحف البري المتوقع، وستهزمها وستنتصر.

ومساء اليوم الاثنين، قال الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة في كلمة له: "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا ما بين 200 - 250، وما هو موجود عند كتائب القسام هو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى"، مضيفا: "نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه العاشر على التوالي، مخلفا أكثر من 2808 قتلى وقرابة 11 ألف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

ومساء السبت، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT