كتائب "القسام" تنشر مقطع فيديو لمقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر عددا من مقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة "طوفان الأقصى".

وكان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة قد قال في كلمة له: "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا ما بين 200 - 250، وما هو موجود عند كتائب القسام هو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى".

وأضاف أبو عبيدة: "نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب".

وأشار إلى أن "22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن".

وتابع الناطق باسم كتائب القسام:"لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك".

يتبع..