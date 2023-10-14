الجيش الإسرائيلي: نستعد لهجوم مشترك ومنسق من الجو والبحر والبر على قطاع غزة

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

وجاء في بيان الجيش، "القوات البرية ومديرية التكنولوجيا واللوجستيات تعملان على إعداد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لتوسيع نطاق القتال".

وبحسب البيان، فإن كتائب وجنود الجيش الإسرائيلي منتشرون في جميع أنحاء البلاد وهم مستعدون لزيادة الاستعداد للمراحل المقبلة من الحرب، مع التركيز على العمليات البرية الهامة.

وقال المتحدث باسم الجيش: "تنتشر الكتائب المختلفة وقوات جيش الدفاع في كافة أنحاء البلاد استعداداً لرفع مستوى الجاهزية وتمهيدا للمراحل المقبلة من لحرب، ولا سيما العملية لبرية الواسعة".

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيل بينهم ما لا يقل عن 700 طفلا و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطنا بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT