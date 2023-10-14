عشرات القتلى ومئات الجرحى بعدة مناطق في مجازر كبيرة ينفذها الجيش الإسرائيلي الآن على قطاع غزة

وتواصل الطائرات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تلقي بآلاف الأطنان من القنابل على منازل المدنيين في جميع أنحاء القطاع، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل أحد المواطنين في حي الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة، دون سابق إنذار، موقعة ما لا يقل عن 27 قتيلا وأكثر من 80 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء.

وبعد حي الفاخورة بدقائق، أغارت الطائرات الإسرائيلية على عدة منازل تعود لعائلة الغول، والحلبي، وعاشور، وسمور، وحرب، وأبو ناصر في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخص وإصابة 100 آخرين على الأقل، وأسفر القصف عن مقتل جميع أفراد عائلة الغول.

كما أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، مقتل 20 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح بالمحافظة الوسطى.

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب اليوم مجازر بمخيمي جباليا والشاطئ وفي دير البلح، وأكد أن "الاحتلال يحاول إرضاء ساحته الداخلية من خلال إراقة الدم الفلسطيني

وشدد معروف على أن "هناك مخطط صهيوني يهدف إلى التهجير القسري لشعبنا من غزة، وأن بقاء الفلسطينيين في أرضهم هو أكبر تحد لشعبنا لإحباط مخططات الاحتلال".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ما لا يقل عن 300 مواطن منذ صباح اليوم السبت، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

ولا تزال الطائرات الإسرائيلية توجه العديد من الضربات تجاه منازل المواطنين في قطاع غزة، كما أمهلت عددا من كبرى مستشفيات في شمال ووسط قطاع غزة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، للقيام بإخلاء جميع مبانيها.

يتبع..