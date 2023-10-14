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وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي حماية المراكز الطبية في غزة

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وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي حماية المراكز الطبية في غزة
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ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية توفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج والكوادر الصحية والمرضى والجرحى من القصف المستمر على غزة.

وجاء في بيان عن الكيلة: تضررت 15 مستشفى جراء القصف وتوقف اثنان عن الخدمة، وقُتل 28 شخصا يعملون في الكوادر الطبية وأصيب العشرات، وتم إلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف.

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وأضافت أن المستشفيات تشهد تعديا إسرائيليا، مشيرة إلى أن "مستشفيين خرجا عن الخدمة: مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال الذي تم إخلاءه بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض" المحرم دوليا". 

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 2215 قتيلا وأكثر من 8714 جريحا في غزة، وإلى 54 قتيلا وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: RT

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