الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي دمّر أكثر من 1300 مبنى في غزة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت بالقصف العنيف الذي تشنه القوات الإسرائيلية.

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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن "5540 وحدة سكنية دمرت، كما تعرضت نحو 3750 منزلا لأضرار بالغة جعلتها غير صالحة للسكن".

وفي 7 أكتوبر الماضي شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.



المصدر: أ ف ب