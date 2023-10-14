الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة (فيديو)

أعلن الجيش الاسرائيلي شن غارات استهدفت عشرات الأهداف في قطاع غزة، ونشر مقاطع مصورة للقصف.

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي هجماته بقوة على أهداف عسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تعرض العديد من نشطاء النخبة للهجوم".

وأضاف أن طائراته الحربية "شنت هجوما متزامنا على العشرات من الأهداف العسكرية ونشطاء منظمة حماس الإرهابية في مناطق تجمعهم في مختلف أنحاء قطاع غزة الليلة (الجمعة).

وكانت قوات النخبة هي القوات الرئيسية التي تسللت إلى بلدات الغلاف يوم السبت الماضي".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي موقعا مزيدا من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

يشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي صباح السبت بلغت 1900، والجرحى نحو 7696، بعضهم بحالة خطرة.

المصدر: RT