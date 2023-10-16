"الوقت غير مناسب".. إسرائيل ترد على زيلينسكي

أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.

وكشفت الصحيفة اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ زيلينسكي بأن "الوقت غير مناسب لزيارته".

ودخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، وسط حصار وقطع الإمدادات الأساسية عن القطاع. وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس الماضي إلى تل أبيب في زيارة تضامن ودعم لإسرائيل، توجه بعدها في زيارة إلى الأردن والسعودية والبحرين ومصر والإمارات وقطر، ليعود اليوم مجددا إلى إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي رفض فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إدانة "عملية طوفان الاقصى التي أطلقتها حركة حماس، مشبها غزة بلينينغراد المحاصرة، كان الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي من أوائل من وقف دعما لإسرائيل وأعرب عن رغبته لتل ابيب تضامنا مع الإسرائيليين، بالرغم من أن نتنياهو رفض الدعوات المتككرة له لزيارة كييف تضامنا مع أوكرانيا عقب انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: فيستي إسرائيل