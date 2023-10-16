بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة عربية

يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين الى إسرائيل للمرة الثانية، بعد جولة عربية التقى خلالها عددا من القادة العرب.

وقال بلينكين للصحفيين في القاهرة: "أريد فرصة لأشاركهم كل ما سمعته، وتعلمته على مدى الأيام الماضية خلال زيارة الشركاء الآخرين، والتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا الإسرائيليين حول سبل المضي قدما".

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وزار بلينكين الأردن والسعودية والبحرين ومصر والإمارات وقطر.

واستجابة لضغوط أمريكية، أعادت إسرائيل الأحد ضخ المياه إلى جنوب قطاع غزة بعدما أعلنت في وقت سابق قطع الكهرباء والمياه والوقود عن القطاع الذي يقطنه 2.4 مليون شخص.

كما أعلنت الولايات المتحدة تعيين منسق خاص للمساعدات الإنسانية إلى غزة هو السفير السابق ديفيد ساترفيلد، المتوقع وصوله إلى إسرائيل الاثنين.

وحذّر بايدن في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة "سي بي أس" الأميركية الأحد، إسرائيل من مغبة إعادة احتلال القطاع الذي انسحبت منه في 2005.

وقال "أعتقد أن ذلك سيكون خطأ".

كما شددت إدارة الرئيس بايدن خلال الأيام الماضية على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ردا على عملية حركة حماس، لكنها لم تأت على ذكر ضبط النفس أو الدعوة الى وقف لإطلاق النار.

الا أن واشنطن حذرت أيضا من إقدام إسرائيل على خطوات أكثر تشددا مثل التهجير الشامل للفلسطينيين، وهو ما أبدى الرئيس محمود عباس وغيره من المسؤولين العرب، خشيتهم منه.

المصدر: أ ف ب