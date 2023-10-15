بلينكن يؤكد أن حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتساع نطاق النزاع مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد أن حلفاء الولايات المتحدة العرب "متمسكون بألا يتسع نطاق النزاع مع اسرائيل" بعد جولة قام بها في 6 دول عربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى إسرائيل: "لا ينبغي أن يصب أحد الزيت على النار في مكان آخر".

تتزامن هذه التصريحات مع قصف متبادل على الحدود بين لبنان إسرائيل، أثار المخاوف من أن تتحول الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى نزاع إقليمي.

ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة تشمل 6 دول عربية، وذلك بعد أن أطلقت حركة "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته بما في ذلك المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق طالب وزير الخارجية الإيراني، إسرائيل بوقف هجماتها على غزة، محذرا من أن الحرب قد تتوسع إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، إذا انضم حزب الله إلى المعركة، ما سيجعل إسرائيل تعاني من "زلزال ضخم".

هذا ويشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة من أكثر من اسبوع تستهدف البنى التحتية في قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 2700 شخص وإصابة الآلاف ومعظمهم من النساء والأطفال.

كذلك تفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وسط نفاد المواد الغذائية والماء الصالح للشرب والأدوية واكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

المصدر: وكالات