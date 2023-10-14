السعودية تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ على خلفية الوضع في فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية ستعقد اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة يوم 18 أكتوبر.

وقالت المنظمة إنه سيُعقد بدعوة من المملكة العربية السعودية اجتماع وزاري طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء 18 أكتوبر، في مقر المنظمة بجدة لبحث العدوان العسكري والتهديدات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة المحاصر.

وتواصل إسرائيل محاصرة قطاع غزة وقصف منشآت البنية التحتية فيه بشكل مكثف منذ أسبوع، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 2215 شخصا وإصابة 8714 آخرين في غزة و54 قتيلا وأكثر من 1100 جريح في الضفة، كذلك تسبب القصف العنيف في تشريد عشرات الآلاف، وتدمير أكثر من 1300 مبنى في القطاع.

المصدر: RT + نوفوستي