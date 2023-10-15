لحظة بلحظة لتطورات الحرب على غزة في يومها الثامن .. ترقب لهجوم بري واسع ومجازر دموية

دخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي، مع استمرا القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.

يتبع..