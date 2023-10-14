رئيس جنوب أفريقيا يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويندد بمطلب إخلاء شمالي غزة من سكانه

أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مستنكرا دعوات الجيش الإسرائيلي لرحيل1.1 مليون فلسطيني عن الجزء الشمالي من غزة.

وأكد الرئيس رامافوزا، وهو يتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، خلال مؤتمر صحافي طارئ بحضور أعضاء الحزب نقلته منظمة "أفريكا فور فلسطين" الحقوقية: أن أسوأ ما في الأمر هو مطالبة الحكومة الإسرائيلية بترحيل 1.1 مليون شخص من الجزء الشمالي من غزة".

كما شدد على أن "الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال منذ ما يقرب من 75 عامًا … وهم لا يخوضون صراعًا ضد حكومة قمعية احتلت أراضيهم فحسب، وإنما أيضًا ضد دولة توصف في الآونة الأخيرة بأنها "دولة الفصل العنصري".

وأضاف "باعتبارنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كافح ضد نظام الفصل العنصري القمعي هنا في جنوب أفريقيا، فإننا نؤكد تضامننا مع الفلسطينيين".

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هذا وارتدى أعضاء الحزب الحاكم ملابس سوداء وأوشحة فلسطينية لإظهار الدعم للنضال الفلسطيني.

وفي بيان سابق، أكدت حكومة جنوب أفريقيا أن التطورات الأخيرة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع والمستمر لفلسطين، إلى جانب القمع الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني".

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

المصدر: سبوتنيك