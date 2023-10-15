إسماعيل هنية يبحث مع وزير الخارجية الإيراني في قطر دوافع "طوفان الأقصى"

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان،آخر التطورات المتعلقة بعملية "طوفان الأقصى" ونتائجها.

واستقبل هنية ووفد من قيادة "حماس"، وزير الخارجية الايراني ووفد رفيع المستوى من إيران في العاصمة القطرية الدوحة، حيث اتفقا "على استمرار التعاون لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة".

واستعرض إسماعيل هنية الدوافع التي أدت إلى هذه العملية التي قامت بها كتائب القسام، مشيرا إلى أن أحد أهم الأسباب كان "سلوك الاحتلال تجاه القدس والأقصى ومحاولات تهويده وتقسيمه، وسياسة المجازر والاغتيالات والاستيطان في الضفة، والجرائم اليومية بحق الأسرى في سجون الاحتلال واستمرار معاناتهم، فضلا عن الحصار المتواصل منذ 16 عاما لقطاع غزة والتنكر لكل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ومقدساته".

وأكد رئيس المكتب السياسي، أن "ما بعد هذه المعركة هو تاريخ جديد لن يكون إطلاقا كما كان قبلها على مستوى القضية الفلسطينية والمقاومة"، معتبرا سلوك إسرائيل باستهداف المدنيين وارتكاب المجازر وهدم المنازل على ساكنيها وقصف المستشفيات والمساجد والمراكز الآمنة "جرائم حرب" وتعبير عن الهزيمة التاريخية التي منيت بها في السابع من أكتوبر الجاري.

ومن جانبه استعرض وزير الخارجية الإيراني نتائج جولته في المنطقة ولقاءاته واتصالاته مع المسؤولين من الأطراف الإقليمية والدولية المتعلقة بمعركة "طوفان الأقصى".

وأشاد عبد اللهيان، بـ "الانتصار التاريخي الذي حققته كتائب القسام في السابع من أكتوبر، وقال إنه تاريخ جديد ومجيد يسجله الشعب الفلسطيني ويحقق انطلاقة جديدة للقضية الفلسطينية ويسجل انتكاسة جدية للاحتلال ومشروعه في فلسطين والمنطقة".

وأكد الوزير على موقف طهران الثابت بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده ورفض وإدانة جرائم إسرائيل وإرهابها تجاه الشعب الفلسطيني بعد فشله في المواجهة العسكرية مع المقاومة وتلقيه هزيمة قاسية على يد كتائب القسام.

ويواجه قطاع غزة ظروف إنسانية صعبة، وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، ملقية بآلاف الأطنان من القنابل على منازل المدنيين في جميع أنحاء القطاع، ومخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

ومساء يوم السبت، وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

المصدر: RT