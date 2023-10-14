وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس "حماس" إسماعيل هنية في الدوحة

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السيت في قطر، وبحث معه تطورات الأوضاع في فلسطين.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، إلى الدوحة المحطة الرابعة من جولته الإقليمية، حيث التقى برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية التطورات الأخيرة في فلسطين وعملية "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان أمير عبد اللهيان قد التقى في وقت سابق من اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعقد معه جولة من المباحثات.

المصدر: إرنا