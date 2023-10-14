نتنياهو يزور جنوده في غلاف غزة ويسألهم الاستعداد لـ"المرحلة التالية" (فيديو)

وصل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في زيارة إلى المنطقة المتاخمة لقطاع غزة وسأل جنود الجيش الإسرائيلي المتمركز عن استعدادهم لـ"المرحلة التالية" من العملية في القطاع الفلسطيني.

ونشر مكتب نتنياهو مقطع فيديو للّقاء الذي جمعه مع العسكريين الإسرائيليين، وظهر فيه وهو يسأل عسكرييه ويقوم بمصافحتهم: "هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟".. "المرحلة التالية قادمة"، وذلك دون أن يذكر أية تفاصيل أخرى.

Netanyahu visits Israeli infantrymen outside Gaza, tells them:



You ready for the next stage?



The next stage is coming. pic.twitter.com/tkhDxPuhag — The Thread Man 🧵🙋🏻‍♂️ (@trustythreadman) October 14, 2023

وعندما تم سؤالهم عن استعدادهم لـ"المرحلة التالية"، أومأ الجنود الإسرائيليون رأسهم بالإيجاب ردا على ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوناتان كونريكوس إن الجيش سيقوم بتقييم الوضع في قطاع غزّة وسير مغادرة المدنيين له، مبينا أنه في حال سمح الوضع "سيبدأ عملياته العسكرية هناك فورا".

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واستفسر أحد الصحفيين من المتحدث الإسرائيلي عمّا إذا كان أمر الإخلاء مؤشرا على عملية برية قادمة، فأجاب أن الجيش الإسرائيلي "سيقيم الوضع على الأرض... ويرى عدد المدنيين المتبقين في المنطقة".

وكان هناك أيضا بيان للجيش الإسرائيلي جاء فيه: "ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم، ونود إبلاغكم بأن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالتحرك على الشوارع المشار إليها بأمان بين الساعتين 10:00 و16:00".

المصدر: تاس + نوفوستي