آخر تطورات الحرب على غزة في يومها الثامن لحظة بلحظة.. استمرار القصف على القطاع
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دخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي، مع استمرا القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.
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يتبع..