"نيويورك تايمز": مكتب التحقيقات الفيدرالي يرصد زيادة حادة في التهديدات منذ هجوم إسرائيل

أفاد أحد مراسلي صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، قال إن المكتب رصد ارتفاعا حادا في التهديدات منذ الهجمات التي وقعت قبل أسبوع في إسرائيل.

وذكر على منصة "إكس"، أن وراي الذي كان يتحدث أمام تجمع لقادة الشرطة في سان دييغو، حث السكان المحليين على توخي اليقظة وتبادل المعلومات الاستخبارية لوقف "بعض الأطراف" التي تقتدي بحركة "حماس" الفلسطينية وغيرها.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الدبلوماسيين الذين يتعاطون قضايا الشرق الأوسط الامتناع عن استخدام كلمات مثل "وقف التصعيد" أو "وقف العنف" علنا وسط تصعيد إسرائيل حربها في غزة.

ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي عرضتها صحيفة HuffPost، قالت وزارة الخارجية: "لا نريد أن تتضمن المواد الصحافية ثلاث عبارات محددة: وقف التصعيد أو وقف إطلاق النار، ووقف العنف أو حقن الدماء، واستعادة الهدوء".

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT